En la ciudad de Riad, Arabia Saudita, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el invicto cubano William Scull cumplieron con la báscula en el pesaje oficial del combate donde estarán en juego los tres títulos de peso Supermediano del jalisciense, más el que ostenta el de Cuba, por lo cual quien gane será campeón absoluto.

Canelo pesó 167.1 libras, mientras que el cubano 166.1 libras, ambos listos para la batalla.

El Canelo señaló: “Esto no es nada nuevo para mí. Pero para él, va a ser diferente, eso seguro. La verdad, me importa un carajo la estatura, el tamaño. Cuando eres un buen peleador, eso no importa. La inteligencia y la fuerza que tengo es lo mismo. He estado en esta posición en muchas ocasiones, no es nada nuevo para mí”.

“Es un combate y estoy preparado. Canelo es un gran boxeador. Será una pelea dura, pero él también en un hombre, como yo”, dijo por su parte el cubano.

Canelo Álvarez ha ganado 62 de sus 66 peleas profesionales, 39 de ellas por nocaut, tiene dos empates y también ha perdido en dos ocasiones.

De igual manera Jaime Munguía y Marco Verde quienes también estarán en la función en Arabia, no tuvieron problemas con la báscula. (Por Martín Navarro Vásquez)