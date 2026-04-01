Los Charros de Jalisco se declaran listos para este viernes abrir la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol enfrentando en casa a los Acereros de Monclova a las 8:30 de la noche.

El cátcher Alfredo Hurtado dice que cuentan con un gran roster en busca de cumplir la meta de ser campeones en el circuito.

“Un ‘equipon’ se nota que la oficina hizo un buen trabajo, porque mantuvo el plantel original y simplemente se agregaron algunos jugadores que sabemos que nos van a aportar. Y Bueno con las mismas metas, tal y como lo planta la organización no hay otra meta que sea el quedar campeones, sinos quedamos cerca ahora le meta es ganarlo todo”.

El lanzador de Charros en el juego inaugural será el norteamericano Zac Grotz. Además Benjamín Gil manager del equipo ya dio a conocer que el sábado lazará Luis Iván Rodríguez y el domingo Luis Armando Payán. (Por Martín Navarro Vásquez)