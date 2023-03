Ante el embate desde el poder en contra de la autonomía y el funcionamiento del Instituto de la Transparencia, el compromiso de los legisladores debe ser con los ciudadanos y con los organismos autónomos, y por ello hoy todos debemos defender al INAI, aseguró el presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Luis Mendoza.

“Lo más importante para mí es venir aquí, a decir que todos somos INAI. Este es un momento fundamental en la vida pública y política de este país, donde nosotros día con día, no nada más en lo privado, sino en lo público, hay que defender a todos los organismos autónomos de este país. Tantos años, tantas vidas, tantas personas, tanto esfuerzo, tanto trabajo, no pueden caer en vano por un gobierno de este nivel de populismo, de este nivel de persecución”.

Hay que encontrar las herramientas jurídicas para defender no sólo al INAI y al INE, sino a todos los organismos autónomos de este país. (Por Arturo García Caudillo)