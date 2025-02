En al menos tres unidades deportivas de Guadalajara, dos de ellas al oriente y una más al sur, autoridades toleran el consumo de alcohol, así como también el consumo de enervantes. Aún cuando son espacios familiares para el deporte y la recreación, estos sitios son usados además para casar apuestas con fuertes sumas de dinero.

Las unidades donde se pueden ver estas prácticas inclusive entre semana, son la de Talpita, la Ex Penal y la de Isla Raza, en esta última por cierto ya un joven fue asesinado en las canchas de frontón mientras consumían alcohol.

Las unidades son usadas como puntos de apuestas, principalmente en el frontón a mano y frontenis, sin embargo, en un recorrido que hizo Notisistema, se confirmó que también se apuesta en juegos de azar que se montan en estos espacios. Lo anterior se realiza ante una escasa vigilancia de las autoridades, específicamente en la Unidad La Ex Penal, donde este jueves por cerca de dos horas, no se vio una patrulla en el lugar mientras este medio documentaba los hechos. (Por Edgar Flores Maciel)