En Jalisco se descartan lesionados de gravedad o fallecidos por el sismo de 7.4 que afectó a varios estados del país.

El secretario general de Gobierno y encargado del despacho ante la ausencia del gobernador, Enrique Ibarra, señala que Tolimán es el municipio más afectado de Jalisco por el sismo.

“El municipio donde tenemos el reporte de más afectación hasta el momento es en Tolimán. Yo hablé con la alcaldesa, me reporta ella que tres casas ahí de la cabecera se cayeron, pero por fortuna no había ocupantes, no hubo lesionados, y también una parte de la secundaria Juan José Arreola también se vino abajo, por fortuna no había educandos”.

Agrega que se abrirá un albergue en Toliman. (Por Claudia Manuela Pérez)