En la Bombonera los goles no llegaron y el Toluca empató 0-0 con el Necaxa. Hubo llegadas en ambas porterías, pero no se hicieron daño al continuar la jornada inaugural de la liga mx.

Este empate representa el primer donde no caen goles en el Apertura 2023. Los diablos realizaron 17 disparos, sin poder concretar una sola acción y tuvieron la posesión de la pelota a su favor.

Mas tarde a las 19:00 horas, Santos Vs Gallos Blancas en juego a celebrarse en Torreón.

Mañana a las 8 de la noche en el cierre de la fecha 1, León recibirá a Chivas. (Por Martín Navarro Vásquez/fotoLigaMX)