El mexicano Efraín Juárez de 36 años, fue presentado oficialmente este jueves, como nuevo entrenador del Atlético Nacional, el club más ganador del futbol colombiano; se mostró emocionado y reconoció que hay dudas, pero aseguró que responderá a la confianza que le brindaron.

“Estoy feliz, estoy cumpliendo un sueño con mi llegada al equipo Nacional que es el mejor equipo de Colombia y uno de los mejores del Continente, es un sueño hecho realidad. Me fascina estoy preparado para el reto. Me parece que hay muchas dudas y es normal, pero sí les puedo decir que he dejado un sueño de también estar en Europa con oportunidades de dirigir en Europa para venir a Sudamérica a uno de los equipos más importantes realmente agradecido con muchas ganas de empezar y que recuerden los hinchas que vamos a darles muchas alegrías”.

En su corta experiencia como técnico, Efraín Juárez, tiene un titulo en la MLS con el New York City. Además dirigió al Standard y al Brujas de Bélgica, pero en Colombia al prensa ha sido muy critica con su llegada.

(Por Manuel Trujillo Soriano).