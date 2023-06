El pleno del ayuntamiento de Tonalá aprobó el dictamen para asignar recursos y se pueda construir la Central de Transferencia de Basura de Oriente de la Ciudad.

Tonalá aportará el predio que se ubicará en la zona de Nuevo Periférico y 15 millones de pesos. Como también era usada por El Salto y Guadalajara, el primer municipio aportará siete millones; Guadalajara no ha informado cuánto recursos pondrá. También intervendrá el gobierno del Estado. Hubo voces en contra como la regidora Dulce García, quien acusó que de nuevo Tonalá es afectada por la basura de otros municipios.

“Que a Tonalá no llegue la Línea 3 ni el Macrobús, pero la basura sí, que responsabilidad tiene el municipio de Tonalá para hacer la recepción de residuos, cada municipio tiene su sistema integral, sin embargo Tonalá no puede seguir cargando con estos temas”.

Mientras se aprobaba este dictamen que da luz verde a la controversial central de transferencia, vecinos de Jauja y la colonia Valentín Campa se manifestaban afuera de la presidencia municipal, pues no están de acuerdo en que haya una instalación definitiva para el manejo de basura en su comunidad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)