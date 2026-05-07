Todos contra las maquinitas tragamonedas. Este jueves, en sesión ordinaria, el Ayuntamiento de Tonalá aprobó la firma de convenio con el Gobierno del Estado para aplicar operativos de inspección, vigilancia y decomiso de maquinitas tragamonedas en establecimientos y vía pública. Así se votó en el cabildo tonalteca.

“Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17 bis del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de este ayuntamiento, les consulto si se aprueba la dispensa en trámite de las iniciativas de referencia con la finalidad de que sean votadas en esta misma sesión. Quien esté a favor, sírvase manifestándolo levantando su mano. 19 votos a favor”.

El Ayuntamiento de Tonalá reportó que del 2021 a la fecha han retirado 243 maquinitas tragamonedas. (Por Gustavo Cárdenas)