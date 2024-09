El Ayuntamiento de Tonalá sentenció que cuando venza el contrato de la empresa Caabsa Eagle con el municipio en abril próximo, no estarán obligados a absorber a los trabajadores de la empresa para evitar se queden desempleados.

El alcalde, Sergio Chávez, señaló que el municipio eventualmente los contrataría, pero sin absorber las responsabilidades que ya tiene Caabsa con ellos, que es algo que están demandando grupos sindicalizados e incluso fue sugerido por autoridades de otros municipios en reuniones.

“Yo valoro el trabajo y la necesidad que tienen esas personas de trabajar, pero yo no soy su patrón. Yo no voy a asumir, yo respeto la decisión que se tome en los demás municipios, yo no puedo asumir esa carga laboral de una antigüedad que es de Caabsa. Caabsa al momento que se vaya, en el caso de Tónala en abril, como cualquier empresa cuando cierra o cuando se presenta en suspensión de pagos, tiene que liquidarlos”.

El edil afirmó que siguen las presiones por parte de la empresa, entre ellos acusan que se han inventado deudas y no descarta colusión incluso de jueces y magistrados para proteger y beneficiar a la compañía. (Por Héctor Escamilla Ramírez)