Cientos de contribuyentes, principalmente adultos mayores, formaron largas filas desde las 6 de la mañana en los nueve centros de recaudación de Tonalá para pagar el impuesto predial, atraídos por los beneficios y un sorteo.

La mayor afluencia hasta el momento se registra en la Unidad Administrativa del Centro.

El principal incentivo es un boleto para el sorteo de un vehículo Chirey Tiggo 8 Pro Premium 2025, que se realizará el 5 de mayo en la plaza principal.

El gobierno municipal recordó que quienes liquiden su adeudo durante enero y febrero obtendrán el programa “Borrón y Cuenta Nueva” (eliminación de multas y recargos), un 15 por ciento de descuento sobre la deuda pura y el boleto para el sorteo.

En marzo y abril, el descuento será del 5 por ciento, manteniendo el derecho al boleto.

Los adultos mayores tienen un descuento preferencial del 50 por ciento durante todo el año y pueden sumar los estímulos vigentes en los primeros cuatro meses.

Las labores se reanudaron con normalidad tras seguir el protocolo de seguridad durante el sismo de esta mañana. (Por Edgar Flores Maciel)