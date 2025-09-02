El huracán Kiko se intensificó esta tarde a categoría 2 informa el Servicio Meteorológico Nacional.
Su centro se localiza al suroeste de la península de Baja California, continúa su desplazamiento hacia el oeste; pero debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para el país.
En tanto, las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical “Lorena”, causaron la muerte de una persona en Tepic.
Un hombre de aproximadamente 30 años fue arrastrado por el agua anoche en la colonia Emiliano Zapata y después su cuerpo fue localizado atrapado bajo un vehículo.
Las precipitaciones nocturnas causaron inundaciones en diversos puntos de la capital nayarita por lo que las autoridades hicieron un llamado para que la ciudadanía evite zonas riesgosas.
Tormenta tropical “Lorena” deja un muerto en Nayarit
El huracán Kiko se intensificó esta tarde a categoría 2 informa el Servicio Meteorológico Nacional.