Las tormentas severas no se pueden pronosticar con anticipación, por lo que la población debe estar al pendiente del monitoreo en tiempo real, advierte el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG, Mauricio López:

“Que se retrase la temporada de lluvias algunos días o que la lluvia no inicie de manera homogénea, no significa que puntualmente no tengamos una tormenta severa en el Área Metropolitana de Guadalajara. Esas tormentas severas no se pueden pronosticar con semanas ni mucho menos, meses. Son tormentas tan locales que su pronóstico es en tiempo real con el radar meteorológico del Instituto. Esas tormentas pueden ocurrir, van a ocurrir y hay que estar pendientes en tiempo real porque el monitoreo es al minuto”.

Aunque Jalisco está afectado por la sequía, las lluvias de junio no ayudarán mucho porque estarán por debajo del promedio. La recuperación de los afluentes vendrá hasta la regularización del temporal de julio. (Por Gricelda Torres Zambrano)