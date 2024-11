A pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se levantó el paro de labores en el Tercer Circuito que compete a Jalisco, trabajadores del Poder Judicial de la Federación alistan nuevas manifestaciones en contra de estas disposiciones que permiten la elección de jueces y magistrados a partir del voto.

La concentración será a las 10 de la mañana del domingo en la plazoleta de El Santuario y marchará el contingente con dirección a Plaza de la Liberación donde se desarrollará un mitin. Lo explica Gisela Arroyo, trabajadora de un Tribunal Colegiado:

“La situación es que vamos a seguir saliendo a las calles, vamos a seguir haciéndonos presente en todas las situaciones nacionales e internacionales de trascendencia, porque esto no se acaba. Porque si no bajamos los brazos, el país se nos va a ir de las manos”.

La convocatoria dicen es abierta y no sólo para trabajadores del Poder Judicial federal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)