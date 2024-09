Tras la aprobación de la Reforma Judicial en el Senado, jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunciaron que la suspensión de labores no se levanta, que resistirán y utilizarán las herramientas legales a su alcance para defender la independencia judicial.

Al emitir este miércoles un mensaje frente al Senado, Juana Fuentes, titular de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, advirtió que no permitirán que el sistema de justicia quede en manos de personas que no están capacitadas para juzgar.