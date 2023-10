Insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial no afecta a trabajadores y por ello les garantiza que no perderán ingresos ni prestaciones.

“Que estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicados en nada. Es mi palabra y soy un hombre de palabra y los compromisos se cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se le van a quitar prestaciones, nosotros somos avales, yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de su sueldo, de sus prestaciones, para que no los manipulen”.

Por ello minimizó el paro laboral anunciado por los trabajadores, asegurando que no se pierde nada y hasta salimos ganando, dado que según él, el Poder Judicial sólo sirve a los intereses de los potentados y para proteger a criminales. (Por Arturo García Caudillo)