El próximo martes vence el plazo para que las empresas paguen a sus trabajadores el reparto de utilidades, pero en caso de no ocurrir la Secretaría de Trabajo de Jalisco levanta la mano para asesorar a quienes se acerquen.

El titular de la dependencia Marco Valerio Pérez Gollaz señala que si un trabajador considera que no se están cumpliendo sus derechos laborales representantes de la secretaría acuden a realizar una inspección respetando el anonimato del denunciante.

“Los trabajadores tienen hasta un año para poder reclamar el pago de su PTU. En caso de que exista un conflicto lo estaremos resolviendo en conjunto con el centro de conciliación, la Procuraduría de Trabajo. Nosotros no damos a conocer quién denuncia, nosotros acudimos a la empresa bajo el esquema de un acto de queja. Nosotros no decimos quién se quejó, por supuesto que protegemos los datos y acudimos para verificar la documentación de manera correcta, no?”.

El secretario de trabajo señala que en caso de que una empresa declare a sus trabajadores que no tuvo utilidades, el empleado puede acudir a la dependencia para corroborar esa información. (Por José Luis Escamilla)