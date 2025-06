Un grupo de trabajadores del Instituto de Transparencia del Estado (ITEI) acudió al Congreso de Jalisco a protestar por la falta de certeza laborales y la incertidumbre por la desaparición del organismo.

Jorge Luis Rosales, oficial de partes del ITEI, acusó que los 96 trabajadores del organismo no tienen certeza laboral sobre su futuro una vez que desaparezca el ITEI.

“Hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta clara, nada más, lo que mencionan en el decreto es que se respetarán los derechos laborales, pero no nos dicen las bases claras”.

Los trabajadores se manifestaron previo al inicio de la sesión de pleno donde se plantea eliminar al ITEI. (Por Marck Hernández)