Inconforme y trabajando bajo protesta se encuentra gran parte del personal que labora en el Hospital Regional del municipio de Magdalena.

Los inconformes acusan que desde finales del año pasado se designó a un administrador y a una directora del hospital cuyas decisiones afectan el servicio que se presta al público en general, además que se violentan los derechos laborales del personal.

“El administrador tiene desde octubre del año pasado y desde entonces se la ha pasado pues acosando a todos laboralmente. Nos amedrenta, nos dice que nos van a despedir, que nos van a cambiar de unidad sin razón aparente. No le importa tampoco los pacientes, no hace nada por gestionar personal. Ahorita no tenemos personal ni médicos especialistas como ginecólogos”.

Este hospital atiende a la población de varios municipios de la región Valles como Arenal, Tequila, Magdalena, Hostotipaquillo y Amatitán. (Por José Luis Escamilla)