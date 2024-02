Tras informarse que el Ayuntamiento tapatío contrató a una empresa para sepultar los desechos llevados por la empresa Caabsa al basurero de Matatlán, el municipio advirtió que los trabajos son sólo de mitigación y no de remediación ambiental.

A través de una ficha, el municipio señaló que las acciones en el sitio tienen como única finalidad prevenir se agraven los daños y malas condiciones. Explican que las acciones del municipio no eliminan la responsabilidad de la empresa Caabsa en el predio y que la remediación sí la tendrá que realizar la compañía. Habla el alcalde Francisco Ramírez Salcido.

“Bueno, es una responsabilidad de la empresa, pero justamente nosotros por eso vamos a escribir a Obras Públicas para pedir un informe detallado. A nosotros nos interesa la salud y el manejo que tiene que ver con la basura aquí en Guadalajara”.

De momento no se ha informado si la contratación de una compañía, a la que el ayuntamiento le paga 39.4 millones de pesos para sepultar la basura a Matatlán, le serán cobradas después a Caabsa como responsable del terreno y de haber llevado los desechos al sitio sin autorización. (Por Héctor Escamilla Ramírez)