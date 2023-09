La tragedia por el desbordamiento del arroyo El Cangrejo en Autlán con saldo de ocho muertos y dos desaparecidos no se pudo evitar, explica el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán.

“Primeramente el deslizamiento de la ladera no pudimos predecirlo. Sabemos que fue en la parte superior de lo que es la sierra y prácticamente la venida de agua se vino en forma intempestiva y al estar sobre la cuenca genera un desvío del río, eso prácticamente no puedo ser controlado y no puedo ser predecido. Por otra parte lo que hemos insistido, no estar asentado en las orillas del derecho de vía federal de los causes”.

Víctor Hugo Roldán indica que ya se trabaja en los trámites para que Autlán ingrese al Fondo Estatal de Desastres. (Por Gricelda Torres Zambrano)