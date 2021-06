Continúa la confusión entre adultos mayores en torno al trámite de la tarjeta 65 y Más del Gobierno Federal.

En la Secretaría del Bienestar de la calle Lerdo de Tejada continúan llegando personas de la tercera edad con todo y papeles en la mano creyendo que ya inició este trámite.

“Para el programa del Bienestar de 65 y Más -¿Y qué le han dicho aquí?- Me dijeron que no hay, que hasta nuevo aviso que hasta que no salga de la Federación”.

A través de una empleada de la Secretaría del Bienestar, quien salió a la banqueta para informar a más de 40 adultos mayores sobre el trámite, se dio a conocer que este iniciará a partir del mes de julio, algo que confirma en un comunicado también la Secretaría de Bienestar: el trámite para el 65 y Más será hasta el primero de julio. (Por José Luis Jiménez Castro)