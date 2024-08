A decir de los transportistas que este jueves solicitaron un incremento a la tarifa del transporte público, reconocieron que un costo ideal sería de 14 a 16 pesos por viaje, pero aseguraron que este monto no tendría que ser cubierto totalmente por el usuario, sino subsidiado en parte por el gobierno del Estado.

José Ricardo Verdín, representante de la recién creada Asociación Estatal de Empresarios del Transporte Público, explica.

“No quiere decir que eso lo va a pagar la sociedad, es lo que tendríamos que aportar una parte el transportista, otra parte el gobierno del Estado y que la sociedad esté abierta realmente”.

Acusan que la tarifa de 9.50 no permite pagos a operadores y eso provoca que en este momento haya cerca de 320 unidades paradas en las diferentes rutas que conforman la asociación y que el servicio sea particularmente deficiente por las noches, pues no tienen quien conduzca sus camiones.

Afirman que el transporte comunitario como mototaxis también les juega como competencia deseal, a pesar que un estudio del IMEPLAN señala que este transporte sólo realiza 2.8 por ciento de los viajes y el transporte público el 61 por ciento. (Por Héctor Escamilla Ramírez)