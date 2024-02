Las autoridades no han hecho lo suficiente para acabar con la inseguridad en las carreteras, donde asaltan las unidades y no conformes con llevarse la unidad y la mercancía, asesinan a los operadores sostiene Ernesto Flores, Vicepresidente de AMOTAC en el Valle de México.

Previo al avance de la manifestación que realizan esta mañana hacia el Zócalo capitalino, puntualizó que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para terminar con la inseguridad y exige estrategias reales.

Se trata de alrededor de 1 mil 500 afiliados a la AMOTAC en la Zona Metropolitana del Valle de México y a nivel nacional más de 160 mil, quienes además denuncian cobros excesivos en los servicios de arrastre de grúas en las carreteras del país.