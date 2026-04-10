La Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano rompieron el diálogo con la Secretaría de Gobernación tras desacuerdos por condiciones impuestas por el Gobierno federal.

El dirigente Heraclio Rodríguez rechazó retirar bloqueos carreteros como requisito para negociar, lo que provocó la cancelación del encuentro con autoridades.

Las organizaciones exigen precios justos, subsidios al diésel y mayor seguridad.

Advirtieron que evaluarán nuevas protestas, incluidos bloqueos y posibles acciones rumbo al Mundial 2026.