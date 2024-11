En Chivas el eterno defensa Jesús Chapo Sánchez decidió retirarse y dio a conocer que al final del torneo dejará el futbol. Llegó muy joven desde Sonora y por 14 años defendió a su único club, el Guadalajara.

“Me debo a Chivas en cuerpo y alma, pertenecer a este club me ha dado todo lo que soy como profesional, pero lo más importante me ha formado a lo largo de los años como ser humano. Ha llegado el momento de decir adiós, de anunciar oficialmente mi retiro como jugador profesional. Los partidos que restan del presente torneo serán los últimos para mí. Aunque no ha sido una decisión fácil, créanme que me voy feliz”, dijo.

Sánchez debutó en 2010 con José Luis Real como entrenador y en el semestre actual solo ha jugado 15 minutos. Sin duda ha sido de los jugadores más disciplinados. (Por Martín Navarro Vásquez)