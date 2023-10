Tras la pandemia por el Covid-19, se triplicó la cantidad de indigentes en la Zona Metropolitana, explicó el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, al afirmar que se desarrolló un estudio donde se detectó que hay tres mil 600 personas en condición de calle, contra mil 200 documentadas en 2019.

El alcalde afirmó que el problema de la indigencia se desplazó del Centro Histórico y ahora el foco rojo se ubica en la zona de Pueblo Quieto y las vías del tren. Además, se agravó el tema de la indigencia entre menores de edad y de consumo de drogas sintéticas, sobre todo el fentanilo. El edil aseguró que muchas personas en condición de calle no se quieren rehabilitar:

“Casi el 90 por ciento no quieren recibir sobre todo los cursos de apoyo y prácticamente a la semana y media o a las dos semanas estamos volviendo los atender”.

El presidente municipal señaló que hay una situación grave de tráfico de drogas en Pueblo Quieto, pero el municipio o el estado no pueden intervenir porque se trata de una zona federal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)