A 24 horas de la manifestación de vecinos en reclamo a la falta de seguridad, esta mañana la colonia El Álamo de Guadalajara es una de las más vigiladas de la ciudad.

Por sus calles circulan patrullas municipales, policías en motocicleta, vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y hasta agentes de tránsito.

Sin embargo, para los vecinos de la colonia El Álamo, la inseguridad ha ido mucho más allá, recuerda la señora Aurora, entrevistada por la calle Refinería.

“Mire, a mi me han robado como unas cinco veces, pero casi le puedo decir que en un lapso de dos o tres meses, cinco meses -¿Qué le han robado?- Una semana, bueno en una me vaciaron la casa, totalmente me dejaron sin nada”.

Esta noche, por cierto, a las 8:00, colonos de la colonia El Álamo tendrá una nueve junta vecinal. (Por José Luis Jiménez Castro)