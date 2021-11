En una protesta que se extendió desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, finalmente pepenadores del basurero de Los Laureles llegaron a algunos convenios con las autoridades estatales y será hasta hoy que se firme un acuerdo en las instalaciones de la CROC en la calle Medrano.

Si bien no se han revelado los resultados de esta reunión, encabezada por la lideresa Araceli Batres, se mencionó que permanecía abierta la propuesta original a los pepenadores de permanecer en el basurero en tanto no iniciaran los trabajos de remediación ambiental.

“Mañana los necesito a todos muchachos, en la CROC, descansar hoy, no tiene caso, hemos logrado mucho”.

De este modo los trabajadores del vertedero no instalaron su plantón en Plaza de Armas como se advirtió desde el inicio de la caminata que duró 12 horas desde Los Laureles al Centro tapatío. (Por Héctor Escamilla Ramírez)