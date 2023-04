Con su sorpresiva muerte, Raúl Padilla López deja cinco cargos acéfalos en la Universidad de Guadalajara que tendrán que ocuparse, señala el rector de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva.

“Como cuatro o cinco sí. La Fundación, Los Ángeles y aquí, el CEED, el Centro de Estudios Estratégicos, y la FIL, la Feria del Libro… aaah y el Festival de Cine -¿Ya tiene candidatos, ya están viendo todo eso?- No, no lo he procesado, sí he pensado. Bueno ya tomé algunas decisiones. No tengo ningún problema, con ningún universitario, estamos muy unidos. En verdad, todos los que aspiren a vernos peleándonos a los universitarios que se sienten, porque se van a quedar sentados esperando”.

Sobre la carta póstuma de Raúl Padilla filtrada a los medios, donde señalaba padecer Alzheimer indica que no la conoce y que si es verdad no debió publicarse y si es mentira es más grave. (Por Claudia Manuela Pérez)