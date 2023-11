Hasta el momento casi 700 mil automovilistas han llevado su automotor a la verificación vehicular, que es obligatoria en Jalisco y tres de cada diez no pasaron la prueba en el primer intento, informa la Secretaría del Medio Ambiente.

Se estima que están obligados a realizar el trámite casi tres millones de automovilistas.

Detalla que han sido sancionados más de 23 mil automovilistas que no han cumplido con la medida y que han sido detectados en los diferentes operativos que implementa la agencia AIRE.

Estos son los dueños de autos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y que debieron realizar ya el trámite.

La verificación vehicular cuesta 500 pesos y la multa por no realizarla más de dos mil pesos. (Por Claudia Manuela Pérez)