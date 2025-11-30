El matador peruano Andrés Roca Rey, se colocó como máximo triunfador de la onceava corrida en la plaza de toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Con dos orejas que le cortó a su primer toro tras una faena llena de poder, e imprimiendo su sello echándose al público a la bolsa, la máxima figura consiguió una nueva puerta grande. Éstas fueron sus palabras luego del triunfo.

“Contento por faena de ese primer toro, y sobre todo, contento por ver una afición que llena la plaza y con tantas caras jóvenes, ¿no?, como podemos ver en los tendidos tantos niños”.

Para Octavio García “El Payo” no fue en la tarde favorable, pues lidió con lo peor del encierro de Peñalba, dos astados débiles y de pocas condiciones.

Por su parte Arturo Gilio estuvo a punto de tocar pelo con el primero de su lote, un toro al que fincó tandas importantes especialmente por la derecha, cuya faena no pudo rematar con la espada perdiendo así el trofeo. Con el segundo no tuvo suerte y se fue únicamente con la ovación del público. (Por Edgar Flolres)