El rejoneador Javier Funtanet se convirtió en el único triunfador de la doceava corrida en la plaza de toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Con una solitaria oreja que le cortó a su primero después de una faena templada y acertada, tanto con los rejones de castigo como con banderillas, el capitalino volvió a conocer el triunfo en el coso de la Monumental. Éstas fueron sus palabras posterior al triunfo.

“Me quedo muy contento, satisfecho, lastima del rejón en el segundo toro, pero la gente pudo ver lo que yo hago. la gente y yo nos podemos un con un buen sabor de boca”.

Por su parte el español Andy Cartagena se perdió de los trofeos al errar en sus dos toros con el rejón de muerte, sin embargo regaló lo más espectacular de la tarde, haciendo sus binomios lucidores con la alta escuela que caracteriza a su cuadra. El ibérico se fue con una vuelta al ruedo y reconocimiento del público lo mismo que Jorge Hernández Gárate quien lidió con el lote de menos motor. (Por Edgar Flores Maciel)