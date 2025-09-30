Una fuerte tormenta registrada la tarde del lunes provocó inundaciones de hasta cinco metros de altura en Zapopan, con un saldo preliminar de 37 viviendas afectadas en las colonias La Martinica y Lomas de Tabachines.

La lluvia inició alrededor de las 17:00 horas y se prolongó por casi dos horas, ocasionando cuantiosas pérdidas en el menaje de las familias.

Cuatro de las viviendas presentan además daño estructural.

El alcalde, Juan José Frangie, realizó este martes un recorrido por la zona junto con distintas áreas del ayuntamiento para definir apoyos a los damnificados.

Se estima que las labores de saneamiento en la calle Paseo de los Manzanos y en las casas concluyan hacia la tarde.

Las corrientes arrastraron al menos seis vehículos, reportados como pérdida total.

Vecinos denunciaron que el ayuntamiento no realizó las reparaciones necesarias tras la inundación ocurrida el 15 de julio en la misma zona. (Por Edgar Flores Maciel)