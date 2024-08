Regresó anoche de París un grupo importante de deportistas mexicanos tras su participación en los Juegos Olímpicos y con ellos la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mari José Alcalá, quien tronó nuevamente contra la dirigente de la CONADE, Ana Guevara.

“Yo creo que no hay que olvidar, creo que hay que anotar placas para saber que viene y que tenemos que lograr porque cuando tú señalas a los atletas de que se perdieron ya tantas medallas pues no puedes perder lo que no construiste cuando tú no construiste para que ellos llegaran con mayor facilidad a París. Nosotros como Comité Olímpico Mexicano no hemos dado ningún pronóstico, hemos dejado que cada uno haga su trabajo, un pronóstico tiene que estar basado en lo que tú has trabajado y en lo que tú has construido”.

Ana Guevara pronostico 9 medallas para la delegación mexicana en París, de las cuales sólo se consiguieron 5 (3 de plata y 2 de bronce). (Por Manuel Trujillo Soriano)