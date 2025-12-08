El presidente Donald Trump advirtió que impondrá un arancel del cinco por ciento a las exportaciones mexicanas si México no entrega antes del 31 de diciembre 246 millones de metros cúbicos de agua, correspondientes a la cuenca del Río Bravo.

El mandatario afirmó que el país mantiene un adeudo superior a 980 millones de metros cúbicos acumulado en el último quinquenio, por lo que considera que México incumple el Tratado de Aguas.

La advertencia se suma a otros gravámenes vigentes aplicados por Estados Unidos a productos mexicanos por motivos comerciales y de seguridad.