El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su gobierno inició una operación militar a gran escala contra Irán con el argumento de neutralizar amenazas inminentes contra el pueblo estadounidense.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario llamó a los ciudadanos iraníes a asumir el control de su gobierno y ofreció a mandos militares “inmunidad” o enfrentar consecuencias fatales.

También reconoció la posibilidad de bajas estadounidenses durante la ofensiva, al señalar que se trata de una acción con miras al futuro.