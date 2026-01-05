El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que los secretarios de Estado y de Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, junto con el asesor Stephen Miller, encabezarán la coordinación de la transición en Venezuela.

Trump afirmó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, coopera con las autoridades estadounidenses y descartó convocar elecciones.

También mencionó al vicepresidente JD Vance como parte del equipo, aunque con un rol discreto.