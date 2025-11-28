En un mensaje difundido por el día de Acción de Gracias, el presidente Donald Trump anunció que buscará “pausar permanentemente” la migración desde países pobres, endureciendo su retórica tras el ataque donde un afgano de 29 años (reubicado en EU por colaborar con la CIA) disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, causando la muerte de una soldado.

Trump afirmó que solo la “migración inversa” puede resolver el problema y lanzó acusaciones contra extranjeros, pese a que estudios académicos muestran que los inmigrantes cometen menos delitos y son encarcelados a tasas más bajas que los ciudadanos estadounidenses.

El mandatario prometió revertir admisiones del gobierno de Biden, eliminar beneficios a no ciudadanos y deportar a quienes considere “incompatibles”, mientras su administración anunció revisiones más estrictas para personas de 19 países catalogados de alto riesgo.