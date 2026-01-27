A partir del 03 de febrero los aspirantes a preparatoria y alguna carrera profesional en la Universidad de Guadalajara, podrán inscribirse al curso de preparación para el calendario 2026 B, explica Jonathan Ryan Martínez Chavira, coordinador de Servicios Estudiantiles.

“Cabe mencionar que estos cursos no garantizan el ingreso a la Universidad de Guadalajara. El costo es un costo de recuperación para poder brindar este servicio, y al igual, aunado y con el extra que les da la universidad que como la guía de preparación, nosotros ofrecemos un libro hecho por maestras y maestros que lo van actualizando semestre tras semestre”.

El curso que realiza desde hace 29 años, tiene una asistencia promedio entre 1,300 y 1,500 estudiantes. (Por Gricelda Torres Zambrano)