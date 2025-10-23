La celebración del Día de Muertos en México es patrimonio inmaterial de la humanidad, por lo que en el país se prepara una infinidad de actividades que año con año consolidan la tradición

En este 2025, la UdeG a través del CUAAD y la Prepa 14, realizará un altar monumental de cinco metros de alto por cuatro de ancho y un desfile de catrines y catrines que partirá de la Plaza 18 de marzo en Guadalajara, el próximo 31 de octubre, explica Sergio Asael González.

“Partimos desde el parque de la penal que es en la estación de Cristóbal de Oñate hasta el Centro de la ciudad, hasta la calle Galeana, el contingente a pie. Hay un pequeño recorte en el recorrido y los contingentes con carros alegóricos van a participar hasta la calle 8 de julio”.

El desfile para conmemorar el Día de Muertos lleva ya 19 años y se espera convoque a alrededor de 15 mil personas. (Por Gricelda Torres Zambrano)