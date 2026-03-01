Con 18 votos a favor, total unanimidad, este martes el Ayuntamiento de Guadalajara entregó como donación a la Universidad de Guadalajara, un terreno de 8 mil 800 metros cuadrados en la colonia de El Sauz, donde la UdeG constituirá un módulo de la Preparatoria número 5, así lo celebró la rectorade la casa de estudios, Karla Planter Pérez.

“Que se está donando un predio al sur de la ciudad en una zona donde verdaderamente teníamos mucha necesidad, mucha demanda, de jóvenes que quieren entrar a la Universidad de Guadalajara y que no quedaban cerca, por así decirlo, una escuela Preparatoria. Esta va a ser módulo de la Preparatoria número 5, como ustedes saben, nuestra Preparatoria 5 que dirige el ingeniero José Manuel Jurado Parres, pues es una de nuestras mejores preparatorias de todo el Sistema de Educación Media Superior”.

El módulo de la Preparatoria Número 5 en la colonia de El Sauz, está previsto para que dé servicio a mil estudiantes. (Por Gustavo Cárdenas)