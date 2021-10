La Universidad de Guadalajara abrió una investigación sobre la promesa de puntos extra que recibieron algunos estudiantes que participaron en la cuarta caminata por la autonomía a Casa Jalisco, sentencia el director del Sistema de Educación Media Superior, Cesar Barba Delgadillo.

“Lo que yo te puedo decir es que la convocatoria es libre, no debe de ser a cambio de absolutamente nada. Evidentemente,, vamos a abrir una investigación por los testimonios que hoy recogen algunos medios, algunos reporteros. Quien quiera acudir a defender la autonomía, a su universidad y a la legalidad, es a quien se está convocando”.

Barba Delgadillo asegura que la asistencia a las caminatas es voluntaria y libre.

Señala que no hay acarreo, pero al final de la caminata se les apoya con camiones, para que el regreso no sea tan pesado para los estudiantes. (Por Gricelda Torres Zambrano)