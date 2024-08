La Universidad de Guadalajara apoya a los padres del joven estudiante Aldo González desparecido hace cuatro meses y estará presente en la marcha programada para esta tarde.

El rector, Ricardo Villanueva, indica que no hay avance en las investigaciones.

“Efectivamente hoy el papá de Aldo nos invitó otra vez a Palacio de Gobierno, yo voy a intentar llegar, pero sino de todos modos Zoé y los estudiantes estarán acompañado al papá de Aldo y lo acompañaremos a todas las convocatorias que él haga, estaremos ahí y bueno, pues sí, lamentablemente no ha habido una respuesta, no tenemos claro, es momento en que no sabemos qué sucedió”.

El rector, Ricardo Villanueva, recuerda que 23 estudiantes de la UdeG están desparecidos. (Por Claudia Manuela Pérez)