La UdeG es la segunda universidad pública del país con el peor presupuesto por alumno, asevera el rector general, Ricardo Villanueva, al llamar al gobernador Enrique Alfaro a actuar con madurez en el presupuesto del 2023

“Por eso, hoy una vez más hago un llamado a la madurez. A mirar más allá de nuestras limitaciones, para que las decisiones presupuestales que se tomen en el Poder Legislativo, le abran las puertas a un mejor futuro en nuestros jóvenes. Que no le cierren la puerta en la cara por un pleito sin sentido, de esos pleitos que se deben superar por el bien de todos los jaliscienses. Yo estoy seguro que las prioridades en las que este Gobierno está despilfarrando 41 mil millones de pesos no son las prioridades de los jaliscienses”.

Ricardo Villanueva insiste en que las universidades públicas están viviendo los peores años del presupuesto federal, mientras que Jalisco sus mejores, por lo que es lamentable que el gobernador abandone a la UdeG cuando los números están a su favor.

Concluye que el problema que tiene Enrique Alfaro con la UdeG no es por dinero, sino personal. (Por Gricelda Torres Zambrano)