La UdeG no retirará la denuncia penal que presentó contra el juez que encarceló por cinco días a tres estudiantes universitarios, entre estos a Javier Armenta, presidente de la FEU, por el presunto delito de despojo durante la defensa del Parque Resistencia Huentitán, asegura el abogado general, Juan Carlos Guerrero.

“No, por supuesto que no, bueno la Universidad tiene que estar a favor de la justicia y del estado de derecho. Lo cierto es que n nosotros presumimos que hubo una actuación ilegal de varias autoridades, no solo del juez, del Ministerio Público y de los asesores jurídicos y por supuesto que hicimos del conocimiento de las autoridades competentes estas conductos que desde nuestra perspectiva son ilícitas”.

Aunque en la audiencia de ayer se desestimó la acusación de que los estudiantes estaban armados y que utilizaron violencia, la actuación del juez fue lamentable, de ahí que se presentara una denuncia en la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía Estatal Anticorrupción y una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura. (Por Gricelda Torres Zambrano)