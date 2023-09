El Centro Universitario de la Costa Sur de la UdeG no reporta víctimas ni afectaciones por la tromba que cayó esta mañana en Autlán de Navarro, donde el desbordamiento del arroyo El Cangrejo, provocó de manera preliminar la muerte de siete personas y nueve más desaparecidas, confirma a Notisistema su rectora, Ana María de la O Castellanos Pinzón.

“Hasta este momento, revisando con todos nuestros estudiantes y maestros, afortunadamente no tenemos ninguna desgracia que lamentar. Ya estuvimos en comunicación con el presidente municipal también con Protección Civil para externarles nuestro apoyo si es que se requiriera, si hay que tener algún tipo de brigadas”.

Solo por hoy las clases presenciales permanecerán suspendidas en tanto se realiza la limpieza del estacionamiento, donde el lodo alcanzó el metro de altura.

Profesores mencionan que no habían visto una situación similar desde hace 25 o 30 años. (Por Gricelda Torres Zambrano)