Se realizó esta mañana un paro de labores de 15 minutos en la Universidad de Guadalajara convocado por la Federación de Estudiantes Universitarios para protestar por la inseguridad en la entidad.

Con el grito de “queremos paz, queremos paz” y con cartulinas con decenas de leyendas, más de 200 jóvenes se reunieron en la sede de la FEU en Belenes.

La dirigente de la FEU, Zoé García indica que la violencia ha llegado a niveles que no se pueden permitir.

“La vida no puede seguir normal, si la normalidad es pura violencia y es violencia que ya no podemos permitir porque es un hartazgo inmenso que nos consume, que nos duele, que nos lastima y nos hiere todos los días. Entonces, es un espacio justo eso de visibilizar lo que sucede y de hacer un llamado a que toda la comunidad de la universidad y de Jalisco despierte”.

A las cuatro de la tarde se realizará otro paro técnico de 15 minutos en la UdeG con personal académico y el estudiantado. (Por Claudia Manuela Pérez)