La Universidad de Guadalajara emitió en sus redes sociales un comunicado donde no apoyan al proyecto presentado por el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, donde proponen un parque en el predio El Disparate como medio de compensación por la afectación generada por la entrega del predio de Iconia. Cita textualmente la misiva que no se distraiga el debate público del daño patrimonial causado por el desarrollo inmobiliario en Calzada Independencia y Periférico.

Acusan que después que se sancione a los responsables de Iconia entonces la casa de estudios se abrirá al diálogo con las autoridades tapatías.

La UdeG también señala que el jardín botánico, que se anunció desde 2018, ya está listo el proyecto ejecutivo, pero no se iniciarán obras hasta que se termine la avenida troncal Huentitán para acceder al terreno. (Por Héctor Escamilla Ramírez)