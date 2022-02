Este martes regresó la presencialidad a la Universidad de Guadalajara pero no al 100 por ciento.

Y es que el Consejo de Rectores de la UdeG acordó que el retorno a las aulas de estudiantes y maestros, será gradual y escalonado, lo que significa que no acudirán todos al mismo tiempo.

El director del Sistema de Educación Media Superior, César Barba Delgadillo, indica que por ejemplo una semana asistirá el 50 por ciento del alumnado y la siguiente, el resto

El funcionario universitario indica que la decisión de alternar clases se toma por precaución, dado que si bien comenzó el descenso acelerado de contagios de Covid-19, la pandemia no tiene palabra de honor.

Señala que en el interior del Estado la presencialidad será más alta. (Por Gricelda Torres Zambrano)